4 günlük sokağa çıkma kısıtlamayla Bursalılar evlerine kapandı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamayla Bursalılar evlerine kapandı Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamayla Bursalılar evlerine kapandı

BURSA - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından caddeler ve sokaklar sessizliğe bürünürken, insanlar evlerine kapandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Bursa'nın caddeleri, sokakları ve meydanlarında boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasının ardından sessizliğe bürünürken sokaklardan, caddelerden ve Bursa-Ankara-İzmir otoyolundan araçlarla eve dönüşler gerçekleşti.

Kaynak: İHA