4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde E-5 karayolu boş kaldı
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4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde E-5 karayolu boş kaldı

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde E-5 karayolu boş kaldı Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'un ana arterlerinden olan E-5 karayolunun boş hali güneşin doğuşu ile farklı bir görüntü oluşturdu.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde E-5 karayolu boş kaldı
19.05.2020 06:36 | Son Güncelleme: 19.05.2020 06:37

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde E-5 karayolu boş kaldı

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'un ana arterlerinden olan E-5 karayolunun boş hali güneşin doğuşu ile farklı bir görüntü oluşturdu.

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününe girilirken, normal günlerde sabah saatlerinde yoğun olan E-5 karayolunun boş hali kameraya yansıdı.

Bahçelievler Metrobüs durağı mevkiinde çekilen görüntülerde yolun boş olduğu görüldü.

Kaynak: İHA

Manşet

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