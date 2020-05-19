4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde E-5 karayolu boş kaldı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde E-5 karayolu boş kaldı Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'un ana arterlerinden olan E-5 karayolunun boş hali güneşin doğuşu ile farklı bir görüntü oluşturdu.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde E-5 karayolu boş kaldı İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'un ana arterlerinden olan E-5 karayolunun boş hali güneşin doğuşu ile farklı bir görüntü oluşturdu. İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününe girilirken, normal günlerde sabah saatlerinde yoğun olan E-5 karayolunun boş hali kameraya yansıdı. Bahçelievler Metrobüs durağı mevkiinde çekilen görüntülerde yolun boş olduğu görüldü. Kaynak: İHA