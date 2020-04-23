4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Erzurum sessizliğe büründü 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Erzurum sessizliğe büründü Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Erzurum sessizliğe büründü

ERZURUM - Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, kısıtlamanın başlamasının ardından kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi.

Kent Merkezine ise fırıncılar, kamu kuruluşları ve sağlık çalışanları haricinde hiçbir aracın geçişine izin verilmiyor. Kentte her gün binlerce kişinin akın ettiği caddeler boş kalırken, Erzurumluların büyük bir çoğunluğunun kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kent genelinde şiddetli fırtına bekleniyor.

Kaynak: İHA