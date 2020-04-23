4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Erzurum sessizliğe büründü Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, kısıtlamanın başlamasının ardından kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi. Kent merkezinde ise fırıncılar, kamu ve sağlık çalışanları haricinde hiç kimsenin ve hiçbir aracın geçişine izin verilmiyor. Kentte her gün binlerce kişinin akın ettiği caddeler boş kalırken, Erzurumluların çoğunun kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kent genelinde şiddetli fırtına bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA