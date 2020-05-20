4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bayrampaşa Halinde hareketlilik yaşandı
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4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bayrampaşa Halinde hareketlilik yaşandı

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Bayrampaşa'daki halde marketçilerin ve pazar esnafları ürün almak için hareketlilik oluşturdu.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bayrampaşa Halinde hareketlilik yaşandı
20.05.2020 02:25 | Son Güncelleme: 20.05.2020 02:26

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Bayrampaşa'daki halde marketçilerin ve pazar esnafları ürün almak için hareketlilik oluşturdu. Korona virüse karşı alınan tedbir kapsamında polis memuru, güvenlik ve zabıta çalışanı olmak üzere toplam 372 güvenlik görevlisi yer aldı. Polis ekipleri hale giren şoförlerin ateşini ölçtü, maske dağıttı. Halde yaşanan hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.

Dünyada ve Türkiye'de etkili olan korona virüs (COVİD-19)'a karşı 16 Mayıs Gecesi saat 00.00'dan 20 Mayıs Salı gecesi saat 00.00'a kadar 14 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Kısıtlama bu gece 00.00'dan itibaren sonra sona erdi. Gece saatlerinde kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte Bayrampaşa'da bulunan halde market ve pazar esnafının oluşturduğu hareketlilik görüldü. Virüse karşı önlem alan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halde yoğunluğun yaşanmaması için ara vermeden kontrollerine devam etti. Halde 170 Emniyet Görevlisi 40 trafik polisi, 22 motorlu trafik polisi (ŞAHİN),90 zabıta ve 50 özel güvenlik görevlisi görev aldı.

Bu kapsamda hale giriş ve çıkış yapan araç sürücülerinin ateşi ölçüldü, maskesi olmayana da maske dağıtıldı. Ekipler, ellerine almış oldukları megafon ile vatandaşları sosyal mesafe kuralları ve alınan tedbirlere karşı riayet etmelerini istedi. Halde yaşanan hareketlilik drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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