4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında büyükşehir gerekli önlemleri aldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında büyükşehir gerekli önlemleri aldı - Haberler
Denizli, Güncel

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında büyükşehir gerekli önlemleri aldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla gerekli önlemleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4 gün boyunca yine evinde kalan vatandaşların hizmetinde olacak.

22.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:32
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında büyükşehir gerekli önlemleri aldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla gerekli önlemleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4 gün boyunca yine evinde kalan vatandaşların hizmetinde olacak.

Türkiye'de 30 büyükşehir ile birlikte Zonguldak'ta 22 Nisan gecesi saat 24.00'ten 26 Nisan gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Karar ile 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri market ve bakkalların 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet göstereceği, vatandaşların araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidebileceği, sokağa çıkma kısıtlama kararı alınan 4 gün boyunca ise fırınların açık olacağı duyuruldu. Bu kapsamda tüm hazırlıklarını yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi de daha önceki sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günler gibi yine Denizlililerin hizmetinde olacak. Belediyecilik hizmetlerinin yanında vatandaşların günlük ihtiyaçlarını, kurallar ölçüsünde karşılamak için nöbetçi ekipler oluşturan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4 gün boyunca vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gayret sarf edecek.

Hizmetler kesintisiz sürecek

Denizlililer 4 gün boyunca ekmek ve tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaçları için 112 Çağrı Merkezi ve Büyükşehir ALO 153 hattını arayabilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların, ekmek ve tıbbi malzeme gibi sokağa çıkma kısıtlamasının izin verdiği ölçüde ihtiyaçlarını giderecek.

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesinin "112 İtfaiye, 188 Cenaze, Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) 185 Çağrı Merkezi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı"nın kesintisiz hizmetleri sürecek.

Yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları devam edecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının olası aksaklıklar için nöbetçi ekipler oluşturduğu öğrenilirken, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam edecek. Sokak hayvanlarının mağdur olmaması için de tedbir alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, can dostlar için besleme çalışması yapacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haberler
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı'na soruldu: Okullar ne zaman açılacak? Haberler
Milli Eğitim Bakanı'na soruldu: Okullar ne zaman açılacak?
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
İmamoğlu'ndan 'Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi' diyen Erdoğan'a yanıt geldi
İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Koronavirüse iyi geliyor denilen zerdeçal satışları arttı, uzmanlar dozaj uyarısı yaptı
Koronavirüse iyi geliyor denilen zerdeçal satışları arttı, uzmanlar dozaj uyarısı yaptı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Berat Albayrak Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Harun Tan Halil Sezai Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Shane Larkin Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında büyükşehir gerekli önlemleri aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 15:04:17. #1.14#
title