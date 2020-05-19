4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 28 bin 256 kişiye adli ve idari işlem uygulandı
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4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 28 bin 256 kişiye adli ve idari işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden toplam 28 bin 256 kişiye adli ve idari işlem uygulandığını açıkladı.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 28 bin 256 kişiye adli ve idari işlem uygulandı
19.05.2020 22:39 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:39

İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden toplam 28 bin 256 kişiye adli ve idari işlem uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kararlara uymayan toplam 28 bin 256 kişiyle adli ve idari işlem uygulandığını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mayıs 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 15 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'de sona erecektir. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 21.00 arasında karara uymayan toplam 28 bin 256 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Ayrıca bugün saat 21.00 itibarıyla 31 ilimizdeki 2 belde, 25 köy, 42 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 75 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 58 bin 447'dir. Öte yandan 62 ilde 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Aziz milletimize tüm bu süreçte göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakarlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Covid-19 salgınını da inşallah birlikte yeneceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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