4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Bursa sokakları sessizliğe büründü
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4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Bursa sokakları sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Bursa'da sokak ve yollar sessiz uyudu.

23.04.2020 00:41 | Son Güncelleme: 23.04.2020 00:41
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Bursa sokakları sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Bursa'da sokak ve yollar sessiz uyudu.

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde 96 saat sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte Bursa'nın meydan yol ve sokakları sessizliğe uyudu. Her gün on binlerce insanın trafiğe çaktığı yollar ve caddeler ise bom boş kaldı. Bursa'da insan ve araç sesinin yerini rüzgar sesleri aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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