4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis denetimleri başladı
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4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis denetimleri başladı

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis denetimleri başladı Yeni tip Corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

23.05.2020 01:11 | Son Güncelleme: 23.05.2020 01:16

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis denetimleri başladı

İSTANBUL - Yeni tip Corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Kısıtlamaya uymayan sürücü ve vatandaşlara ceza kesildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, ve kent genelinde denetimler başladı. Polis ekipleri köprüye gelen araçları tek tek durdurup, kimlik ve izin belge olup olmadığını kontrol ediyor. İzin belgesi olmayan sürücülere ve sokağa çıkan vatandaşlara ise ekipler idari para cezası kesildi.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis denetimleri başladı

Kaynak: İHA

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