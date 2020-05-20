4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi vatandaşlar yollara döküldü
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4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi vatandaşlar yollara döküldü

14 büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00'da sona ermişti.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi vatandaşlar yollara döküldü
20.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:40

14 büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00'da sona ermişti. İstanbul'da da ana arterlerde vatandaş ve trafik yoğunluğu oluştu.

Korona virüs (COVİD-19) salgınına karşı alınan tedbirleri kapsamında beşinci kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

İSTANBUL'DA BEKLENEN ARAÇ VE VATANDAŞ TRAFİĞİ OLUŞTU

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'daki ana arterlerde beklenen araç ve vatandaş trafiği yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Toplu taşımayı kullanan vatandaşların maske, eldiven kullanımı ile sosyal mesafe kuralına özen gösterdikleri görüldü.

E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

E-5 Karayolunda eski günlerdeki trafik yoğunluğu oluştu. Ayrıca Mecidiyeköy metrobüs durağında da vatandaşların telaşı görüldü. Şehrin genelinde de trafik yoğunluğu oluştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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