4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 81 ilde denetim İÇİŞLERİ Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ülke genelinde denetim yapıldığını, 150 iş yerine ceza uygulandığını ve sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 bin 930 kişi hakkında da işlem yapıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ülke genelinde denetim yapıldığını, 150 iş yerine ceza uygulandığını ve sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 bin 930 kişi hakkında da işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün 08.00- 24.00 saatleri arasında ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, Ramazan Bayramı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler denetlendi. Denetimlerde, süresiz kapatılan iş yerlerinin alınan karara uyup uymadıkları, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde hizmet verip vermedikleri kontrol edildi. Denetimlerde semt pazarı, fırın, akaryakıt istasyonu gibi iş yerlerinde içeride ve dışarıda sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna, marketlerin ise 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul etmesi kurallarına riayet edip etmediklerine bakıldı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına tabii tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşların alınan karara uyup uymadığı da denetlendi.53 bin 896 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, sorgulanan kişiler arasında 743 aranan şahıs tespit edildi ve 31 kişi gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 260, sokağa çıkma kısıtlamasına tabii 20 yaş altı 1384 ve 65 yaş ve üzeri 286 olmak üzere toplam 3 bin 930 kişiye adli ve idari işlem uygulandı. Uygulamada 159 bin 694 araç kontrol edilirken, 98 bin 862 araç sürücüye idari para cezası verildi. 103 bin 785 iş yeri denetlendiği uygulamada, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 17, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 18 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 115 olmak üzere toplam 150 iş yeri işletmecisine idari ve adli para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

- Ankara

Kaynak: DHA