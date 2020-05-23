4 Günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
RAMAZAN Bayramında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
23.05.2020 00:40 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:43
RAMAZAN Bayramında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
- İstanbul
Ramazan Bayramı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Vatandaşlar evlerine dönmeye başladı.
- İstanbul
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: DHA