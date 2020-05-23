4 Günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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4 Günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

RAMAZAN Bayramında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

4 Günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
23.05.2020 00:40 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:43
RAMAZAN Bayramında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Ramazan Bayramı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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