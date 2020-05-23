4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI
Ramazan Bayramında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
23.05.2020 00:36 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:48
Ramazan Bayramında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Ramazan Bayramı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Vatandaşlar evlerine dönmeye başladı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: DHA