4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı Taksim Meydanı havadan görüntülendi Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
16.05.2020 01:09 | Son Güncelleme: 16.05.2020 01:13

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Taksim Meydanı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın ardından boş kalan Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında 15 şehirde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilmeye başladı. Kısıtlama nedeniyle boş kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi. Normal zamanlarda tıklım tıklım dolu olan meydanın sessizliğe büründüğü görüldü.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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