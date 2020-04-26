4 günlük korona kısıtlamasında Kartal'da alt yapı çalışmaları hız kazandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› 4 günlük korona kısıtlamasında Kartal'da alt yapı çalışmaları hız kazandı - Haber
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi, Kartal, Yerel, Haber

4 günlük korona kısıtlamasında Kartal'da alt yapı çalışmaları hız kazandı

4 günlük korona kısıtlamasında Kartal'da alt yapı çalışmaları hız kazandı Korona virüsü ile mücadele amacıyla alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrasında, Kartal'da devam eden altyapı projeleri, hız kazandı.

26.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:45
4 günlük korona kısıtlamasında Kartal'da alt yapı çalışmaları hız kazandı

4 günlük korona kısıtlamasında Kartal'da alt yapı çalışmaları hız kazandı

İSTANBUL - Korona virüsü ile mücadele amacıyla alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrasında, Kartal'da devam eden altyapı projeleri, hız kazandı. Kartal'ın merkezindeki su baskınlarını ortadan kaldıracak 2 bin metre uzunluğunda ki yeni yağmur ve atık hatlarının inşası, kısıtlama kararı sonrası trafiğin olmaması nedeniyle 4 günde büyük ilerleme kaydetti.

Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmayı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yerinde inceledi. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını, Kartal'ın pek çok farklı noktasında aynı anda yürütülen çalışmaları hızlandırmak için fırsat olarak gördüklerini belirten Başkan Yüksel, özellikle 2 farklı hat olarak denize ulaşacak olan yeni yağmur suyu hatları ile Kartal'ın merkezinde yoğun yağışlar sonrası oluşan su baskınlarının önleneceğini söyledi.

Kartallılar 25 yıllık birikmiş alacaklarına kavuşuyor

Kartal'da 25 yıldır çözülmesi gereken büyük problemlerin ancak şimdi çözülebildiğini ve bu anlamda Kartal'ın ve Kartallıların birikmiş alacaklarının olduğunu belirterek, gösterdiği duyarlılık nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

Kartal'ın merkezi, çarşısı ve sahil kesiminde özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanan su baskınlarını önlemek için başlatılan alt yapı çalışması, Covid-19 salgınını önleme amacıyla alınan 4 günlük kısıtlama kararı sonrası hız kazandı. Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi, İBB ve İSKİ işbirliği ile başlatılan Gümüşpınar Mahallesi'nde devam eden yağmur suyu alt yapı, Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki asfalt ve Yakacık Üst Sokak'ta daha önce çökme yaşanan bölgede inşa edilen duvar çalışmalarını inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Kartal esnafının, yoğun yağışlarda özellikle sahil kesiminde su baskınları sonrası büyük mağduriyet yaşadığını, 2 farklı hattan denize ulaşacak olan yeni yağmur suyu kanalları ile yoğun yağış sonrası ve lodostan kaynaklanan su baskınlarının bu çalışmalarla ortadan kaldırılacağını belirten Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'ın bu sorununun yıllardır beklemede olduğuna dikkat çekti.

Kartal'da yağmur suyu iki farklı noktadan denize bağlanacak

Kartal'ın sahil kesimlerinde aşırı yağışlı dönemlerde yaşanan su baskınlarına karşı kalıcı çözüme ulaşmak için Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi işbirliğinde 2 farklı noktadan denize ulaşacak 2000 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hatları inşa ediliyor. Proje kapsamında yer alan yeni atık su hatları ise atık suları toplayan kollektöre bağlanırken, 150 yıllık yağış debisine göre hesaplanan yağmur suyu kanalları da atık sudan ayrı olarak denize bağlanıyor.4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası hız verilen çalışmalarda, öncellikle normalde yoğun trafiğe sahne olan Sahil Yolu, Minibüs Yolu, Cengiz Topel Caddesi, Spor Caddesi, Ankara Caddesi gibi yerlere öncelik verildi. 4 gün trafiğin olmayacağı bu gibi yerlerde çalışmayı bitirmeyi hedefleyen ekipler, projede büyük bir hız kaydediyor.

Çalışmalar tamamlandığında, yoğun yağışlar sırasında yağmur suları, 2 yeni dikey hat boyunca akarak denize ulaşacak ve sahil kesiminde su baskınları önlenmiş olacak.

4 günlük korona kısıtlamasında Kartal'da alt yapı çalışmaları hız kazandı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı'dan alkış alan hareket! 20 bin ailenin yüzünü güldürecek Haber
Acun Ilıcalı'dan alkış alan hareket! 20 bin ailenin yüzünü güldürecek
Nisan sonunda yağan kar şaşırttı! Her yer bir anda beyaza büründü Haber
Nisan sonunda yağan kar şaşırttı! Her yer bir anda beyaza büründü
Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı Haber
Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Pınar Altuğ'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf: Gönül eğlendireceğim demiştim Haber
Pınar Altuğ'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf: Gönül eğlendireceğim demiştim
Trakya'da görülen esrarengiz ışıklar, vatandaşları şaşırttı Haber
Trakya'da görülen esrarengiz ışıklar, vatandaşları şaşırttı
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu Haber
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
ABD, 'Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi' iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin 'Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı' önerisine destek verdi
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı" önerisine destek verdi
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Hulusi Akar Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Hikmet Karaman Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Kız Karar Ramazan Antalya
Şu an buradasınız: 4 günlük korona kısıtlamasında Kartal'da alt yapı çalışmaları hız kazandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 10:09:02. #1.15#
title