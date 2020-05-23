4 günlük kısıtlamayla birlikte polis denetimleri başladı Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Kısıtlamaya uymayan sürücü ve vatandaşlara ceza kesildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, ve kent genelinde denetimler başladı. Polis ekipleri köprüye gelen araçları tek tek durdurup, kimlik ve izin belge olup olmadığını kontrol ediyor. İzin belgesi olmayan sürücülere ve sokağa çıkan vatandaşlara ise ekipler idari para cezası kesildi.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Kaynak: İHA