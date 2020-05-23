4 günlük kısıtlamanın ilk gününde İstanbul boş kaldı
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4 günlük kısıtlamanın ilk gününde İstanbul boş kaldı

Korona virüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00'da Türkiye'nin 81 ilinde başlamıştı.

4 günlük kısıtlamanın ilk gününde İstanbul boş kaldı
23.05.2020 07:30 | Son Güncelleme: 23.05.2020 07:34

Korona virüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00'da Türkiye'nin 81 ilinde başlamıştı. Ramazan Bayramı sebebiyle ülke içi hareketliliğin yaşanmaması için ilan edilen 4 günlük kısıtlamanın amacı virüsü sona erdirmek. Bu kapsamda kısıtlamanın ilk günü olan Arefe Gününde Taksim Meydanı ve ana yollar boş kaldı.

Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısı sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sürecinde 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olacağını duyurmuştu. 4 gün boyunca devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00'da başlamıştı.

Arefe Günü kısıtlamanın ilk günü

Normal şartlarda üst düzey yoğunluğun yaşanması gereken Arefe Gününde İstanbul'da da büyük bir sessizliğin olduğu görüldü. Kısıtlama dışında kalan ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların sabah saatlerinde yollara düştükleri görüldü. Toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda olan vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri görüldü.

Caddeler, meydanlar, yollar boş kaldı

Şehrin önemli güzergahlarından olan Vatan Caddesi, E-5 karayolu ve Taksim Meydanındaki boşluk ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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