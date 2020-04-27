4 günlük kısıtlama sonrası insanlar sokaklara döküldü Ordu'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından insanlar sokaklara döküldü.

Ordu'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından insanlar sokaklara döküldü. Bazı vatandaşlar ise güvenlik güçleriyle tartıştı.

Türkiye'de de etkili olan korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi. 4 günlük kısıtlama sürecinde evlerinde kalan vatandaşlar, yasağın kalktığı haftanın ilk gününde sokaklara döküldü. Ordu'da, korona virüsle mücadele kapsamında giriş ve çıkışlarına kontrollü olarak izin verilen caddelerde ekipler tedbirlerini aldı. Güvenlik güçleri, barikatlarla kontrollü geçişin sağlandığı caddelerde insanları uyarırken, vatandaşların ateşleri de ölçüldü.

Alınan tedbirler kapsamında insan yoğunluğunun fazla olduğu caddeleri boşaltmaya ve insanların sağlığını korumak adına girişlerin kapatıldığı caddelerde kimi zaman güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında tartışmalar da yaşandı. Polis ve bekçilerin uyarılarına rağmen caddeye girmek isteyen vatandaşlar, ikna edilemeyince küçük çaplı arbedeler de yaşandı.

Öte yandan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokaklarda ve caddelerde insan yoğunluğu olduğu gözlemlendi. - ORDU

Kaynak: İHA