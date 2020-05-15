4 günlük kısıtlama öncesi sokak hayvanlarına mama ve su desteği
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4 günlük kısıtlama öncesi sokak hayvanlarına mama ve su desteği

Van Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bir grup hayvan severle birlikte kentteki park ve bahçelere sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

4 günlük kısıtlama öncesi sokak hayvanlarına mama ve su desteği
15.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:12

Van Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bir grup hayvan severle birlikte kentteki park ve bahçelere sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

Van Büyükşehir Belediyesi, 16-17-18-19 Mayıs'ta 14 büyükşehir ile Zonguldak ilinde yapılacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde sokak hayvanlarını unutmadı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteği ve hayvan severlerin de katılımıyla ortak düzenlenen proje ile kentteki park, bahçe ve 70 ayrı noktaya sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı. Sokak hayvanları ile de yakından ilgilenen hayvan severler, elleriyle köpeklere mama yedirip su içirdi. Parklarda yaralı ve bitkin bulunan hayvanlar ise veterinerlerce tedavi edilip, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Van Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarına rutin olarak günlük 500 kilogram mama bıraktıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer, "Bugün burada bu etkinliği yapmamızın bir nedeni de bir farkındalık oluşturmaktır. Önümüzde 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı var. Biz bu 4 günlük sürede hayvanların aç kalmaması için 70 bölge ile park ve bahçelere mama bıraktık. Yine bizim gözümüzden kaçan ve hayvan sever dostlarımızın belirteceği alanlara da yem bırakabiliriz. Bu projede bizim yanımızda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile hayvan sever dostlarımızda emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak adına bir araya geldiklerini belirten Van Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu Çabuker de, "Büyükşehir Belediyesi ve hayvan sever dostlarımız ile birlikte sokak hayvanlarına yem ve su bıraktık. Bunu rutin olarak yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Birde bizim vatandaşlardan bir ricamız olacak, bu zor günlerde lütfen herkes kapsının önünü bir kap su ve mama bırakarak bizlere destek olsun" diye konuştu.

Hayvan severler ise Van Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne çalışmadan dolayı teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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