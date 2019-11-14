4 gündür tampon bölgede kalan DEAŞ'lı ABD'ye gönderilecek

14.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:00

İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da isteği üzerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu teröristle ilgili olarak, "ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA