4 gündür tampon bölgede kalan DEAŞ'lı ABD'ye gönderilecek
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4 gündür tampon bölgede kalan DEAŞ'lı ABD'ye gönderilecek

İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da isteği üzerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu teröristle ilgili olarak, "ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi...

14.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:00
4 gündür tampon bölgede kalan DEAŞ'lı ABD'ye gönderilecek

, 11 Kasım'da isteği üzerine üçüncü ülke olarak 'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu teröristle ilgili olarak, "ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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