4 gündür kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

08.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:49

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki şahıs için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Turgutlu ilçesine bağlı Sivrice Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yapan 58 yaşındaki Recep Üzülmez, geçtiğimiz 5 Şubat Çarşamba sabahı tarım arazisine gitmek üzere evinden ayrıldı. Akşam evine dönmeyen Üzülmez'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, AFAD, AKUT, ANDA ekipleri ile mahalle sakinleri, Sivrice ve çevresindeki dağlık alanda arama çalışması başlattı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede arama çalışmaları, jandarmanın iz takip köpeği ve drone yardımıyla sürdürülüyor.



Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgeye Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer de gelerek yetkililerden bilgi aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA