4 gündür kayıp olan Latife bulundu



İZMİR - İzmir Bayraklı'da 4 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Latife Aygün, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kendisini kaçırdığı iddia edilen akrabası M.S. ile birlikte bulunarak ailesine teslim edildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Aygün ailesinin 16 yaşındaki kızları Latife Aygün, pazar günü, çarşıya gitmek için evden çıkmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu genç kız bulunarak ailesine teslim edildi.

Emniyet güçlerinin 4 adrese yaptığı baskın sonucu Latife Aygün, kendisini kaçırdığı iddia edilen akrabası M.S. ile birlikte bulundu. Kızlarının sağlıklı bir şekilde bulunduğunu öğrenen anne Sevda Aygün ile baba Gazi Aygün kızlarının bulunmasında yardımcı olanlara teşekkür etti. Baba Aygün, "Sevinçliyiz, kızımız pazartesi günü okuluna başlayacak. Kızımızı kötü insanların elinden aldık" dedi.

Aygün ailesi kızlarını da alarak evlerine gitti.