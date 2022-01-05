4 gündür kayıp olan adamın cesedi bulundu

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda şarampolde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Serik ilçesi Haskızılören Mahallesinde meydana geldi. Geçtiğimiz pazar günü araçta takılı olan olan araç takip sisteminden sinyal kesilmesiyle birlikte rent a car firması durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp olduğu anlaşılan Şaban Yılmaz'ı bulmak için için jandarma ekipleri çalışma başlattı. 4 gün süren çalışmalar sonucunda Yılmaz'ın kullandığı araçla kaza yaptığı belirlendi. Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın, cesedi yoldan yaklaşık 500 metre aşağıda bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Yılmaz'ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA