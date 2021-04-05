4 gündür haber alınamayan şahıs iş yerinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

4 gündür haber alınamayan şahıs iş yerinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 gündür haber alınamayan telefon ve bilgisayar tamircisi iş yerinde ölü bulundu.

Dünyaca ünlü teknoloji markası LG, akıllı telefon pazarından çekiliyor
Dünyaca ünlü teknoloji markası LG, akıllı telefon pazarından çekiliyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 gündür haber alınamayan telefon ve bilgisayar tamircisi iş yerinde ölü bulundu. Telefonunu tamire bırakan bir vatandaşın ulaşamayıp durumu polise ile bildirmesi ile acı olay ortaya çıktı.

Olay, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Haliç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, telefonu bozulan bir vatandaş tamir için Bilal Bakkaloğlu'nun iş yerine gelerek telefonunu bıraktı. Telefonunu almak için 4 gün üst üste iş yerine giden vatandaş, kapıyı çalmasına rağmen bir türlü cevap alamadı. Durumdan şüphelenen vatandaş, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeriye girdiklerinde Bakkaloğlu'nun yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İş yerine gelen sağlık ekipleri, Bakkaloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Bakkaloğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

4 gündür haber alınamayan şahıs iş yerinde ölü bulundu
4 gündür haber alınamayan şahıs iş yerinde ölü bulundu
4 gündür haber alınamayan şahıs iş yerinde ölü bulundu
4 gündür haber alınamayan şahıs iş yerinde ölü bulundu
4 gündür haber alınamayan şahıs iş yerinde ölü bulundu
4 gündür haber alınamayan şahıs iş yerinde ölü bulundu
4 gündür haber alınamayan şahıs iş yerinde ölü bulundu
4 gündür haber alınamayan şahıs iş yerinde ölü bulundu
4 gündür haber alınamayan şahıs iş yerinde ölü bulundu
4 gündür haber alınamayan şahıs iş yerinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cenk Tosun Ozan Tufan Yılmaz Vural Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 4 gündür haber alınamayan şahıs iş yerinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 18:42:23. #1.14#
title