4 gündür haber alınamayan genç kız evine geri döndü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki genç kız, 4 gün sonra evine geri döndü.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Çağdaş mevkiinde ikamet eden 23 yaşındaki Zehra Aşık, dört gün önce işyerinden çıktı ve arkadaşı tarafından evine yakın bir noktaya bırakıldıktan sonra kayboldu. Nurcan ve Durkaya Aşık çiftinin, 4 çocuklarından biri olan Zehra'dan dört gündür haber alamadıkları öğrenildi. İlçe merkezinde çalıştığı işyerinden çıktıktan sonra her akşam bir iş arkadaşı tarafından evine bırakıldığı öğrenilen Zehra Aşık'ın, kaybolduğu akşam da evinin 100 metre yakınına bir kadın arkadaşı tarafından bırakıldığı ifade edildi. Her akşam saat 18.00 sıralarında evde olan Aşık'ın eve gelmemesi üzerine ailesi endişelenmeye başladı. Kızlarının gidebilecekleri her yeri arayan Aşık ailesi, kızlarına ulaşamamaları üzerine durumu polise bildirdi. Ailesinin hayatından endişe duyduğu kızları Zehra Aşık, dördüncü gün evine geri döndü. Kızlarını karşılarında gören aile ise rahat bir nefes aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı