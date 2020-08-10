4 gündür bulunmayan kardeşleri için suya atlayıp, bot kaçırdılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

4 gündür bulunmayan kardeşleri için suya atlayıp, bot kaçırdılar

4 gündür bulunmayan kardeşleri için suya atlayıp, bot kaçırdılar Antalya'da 4 gün önce serinlemek için girdiği kanalda kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmalarının, ağabeyleri ve akrabaları yetersiz buldu Ekip sayısının azlığı ve arama çalışmalarının erken tamamlandığı iddiasıyla tepki...

10.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:25

4 gündür bulunmayan kardeşleri için suya atlayıp, bot kaçırdılar

Antalya'da 4 gün önce serinlemek için girdiği kanalda kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmalarının, ağabeyleri ve akrabaları yetersiz buldu

Ekip sayısının azlığı ve arama çalışmalarının erken tamamlandığı iddiasıyla tepki gösteren gencin akrabaları, Sezgin Andariman'ın kaybolduğu yerde suya atladı, bir botu kaçırdı

Kanalda yürekleri ağızlara getiren hareketler yapan ağabey ve akrabaların eylemi dalgıçların gelmesiyle son buldu

ANTALYA - Antalya'da 4 gün önce serinlemek için girdiği kanalda kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmalarının, ağabeyleri ve akrabaları yetersiz buldu. Ekip sayısının azlığı ve arama çalışmalarının erken tamamlandığı gerekçesiyle tepki gösteren gencin akrabaları, Sezgin Andariman'ın kaybolduğu yerde suya atladı, bir botu kaçırdı. Gençlerin eylemi arama kurtarma ekiplerinin gelmesiyle son buldu.

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi sınırlarından geçen kanalda 4 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Sezgin Andariman'ın arama çalışmalarının 4'üncü gününde de şuana kadar bir sonuç alınamadı. Bölgede arama yapan

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma(JAK), Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, AKUT ve İHH İnsani Yardım Vakfı, ekipleri rahat bir çalışma yapılabilmesi için kanalın ucundaki baraj kapaklarının açılmasını sağladı. İki kapağın açılmasının ardından su seviyesi yaklaşık 2.5 metre azaldı. Gencin kaybolduğu yerle baraj kapaklarının arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik alanda ekipler botlarla arama yaptı. Suyunun tamamen eksilmesinin ardından JAK ve İHH ekipleri baraj kapaklarının önündeki alana dalış yaptı. Bölgenin yoğun yosun olması nedeniyle iki dalgıç güçlükle çalıştı. Tehlike ihtimaline karşın dalgıçlar dışarıdan bellerine bağlanan bir iple takip edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından bu bölümden de sonuç alınamadı. Kapakların önünün yoğun çamur ve atık birikintisi nedeniyle JAK ekipleri çalışmalarına ara verdi. JAK ekiplerinin dışarı çıkmasının ardından Sezgin Andariman'ın yakınlarının tepkisi büyümeye başladı. Ekip sayısının az olması, kapak önünde arama yapılmaması, çalışmalarının erken tamamlanmasına sinirlenen aile fertleri duruma büyük tepki gösterdi. Araçlarına binen Andariman'ın ağabey ve akrabaları gencin kaybolduğu noktaya geldi. Kısa süreli polis ekipleri ile tartışan Sezgin Andarima'nın 4 ağabeyi ve kuzenleri suya atladı. Akıntılı suda tehlike oluşturan Andariman'ın yakınları daha sonra kıyıda bağlı olan İHH'nın botunun ipini saldı. Su içindeki gençler daha sonra bota çıktı. Kürekleri de alan gençler botla birlikte suda sürüklenmeye başladı. Botun motorunu çalıştırmayı başaran gençler, kanal içinde aşağı ve yukarı tur attı. Zaman zaman bottan suya atlayan gençler, kardeşlerinin bulunması için yetkililere seslendi. Gençlerin yaklaşık bir saat süren eylemi bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin gelmesiyle sona erdi. Kıyıda olan Andarima ailesinin yakınları ise büyük korku yaşadı.

"Kendimiz mi arayalım"

Suda kaybolan gencin ağabeyi Burhan Andariman, " Kepçe yok mu, buranın pisliğini temizleyecek. Antalya'da bir kepçe yok mu. Yazıklar olsun. Sabahtan beri jandarma ekibi arama yapıyor. Onun dışında kimse bir şey yapmıyor. Tehlikeli yere kimse girmek istemiyor. 25 kişilik ekibi burada göremedik. Bir kedi düşüyor, herkes seferber oluyor. Geceli gündüzlü arama yapılıyor. Burada sabah 8.30'da geliyorlar,16.00'da bırakıp gidiyorlar. Biz burada insan arıyoruz. Ne yapmamız lazım biz mi arayalım. Bir can dahamı gitsin. 4 gün oldu."dedi.

4 gündür bulunmayan kardeşleri için suya atlayıp, bot kaçırdılar

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Magazin
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Dünya
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı 3. Sayfa
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti Ekonomi
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı Dünya
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Tarihi zirveleri gören dolar, yeni haftaya 7,30'un üzerinde başladı
Tarihi zirveleri gören dolar, yeni haftaya 7,30'un üzerinde başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı
Son Dakika: CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu! Parti tarihinde 3. defa bir kadın genel sekreter oldu
Son Dakika: CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu! Parti tarihinde 3. defa bir kadın genel sekreter oldu
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
Damat, sokak ortasında tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
Damat, sokak ortasında tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fatma Köse Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Robinho Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Otobüs Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: 4 gündür bulunmayan kardeşleri için suya atlayıp, bot kaçırdılar - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 10:37:50. #1.15#
title