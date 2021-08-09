4 gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu
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4 gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu

4 gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 gündür haber alınamayan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 gündür haber alınamayan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu Ahmet El Müslüm (93) iddiaya göre evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. 4 gündür kayıp olan ve aranan alzaymır hastası yaşlı adamın bulunması için yakınları jandarma ve polis ekiplerinden yardım istedi. 4 gün süren arama çalışmaları kapsamında evine bir buçuk kilometre uzaklıktaki Aybastı Mahallesi'nde bulunan yaşlı adamın yapılan kontrollerinde öldüğü belirlendi. Yaşlı adamın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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