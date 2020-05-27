4 günde rekor ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

4 günde rekor ceza

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 4 günde 11 bin 695 kişiye ceza kesildi.

4 günde rekor ceza
27.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:21

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 4 günde 11 bin 695 kişiye ceza kesildi.

Türkiye'deki cezaların yarısının kesildiği Gaziantep'te 4 günlük kısıtlamada 11 bin 695 kişiye işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 00.00'dan 26 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'a kadar 4 günlük kısıtlamada Gaziantep genelinde 11 bin 695 şahsa ve 34 iş yerine yasağı ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulanmıştır" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi Haber
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu Haber
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu
Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda...
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı
Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
ABD'de 'siyahi ırkçılık' bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında 'sosyal mesafe' kavgası
Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında "sosyal mesafe" kavgası
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Özkan Uğur Bülent Serttaş Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Şenol Güneş Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Bursa Avrupa Instagram
Şu an buradasınız: 4 günde rekor ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 14:22:33. #1.14#
title