4 günde rekor ceza Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 4 günde 11 bin 695 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 4 günde 11 bin 695 kişiye ceza kesildi.

Türkiye'deki cezaların yarısının kesildiği Gaziantep'te 4 günlük kısıtlamada 11 bin 695 kişiye işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 00.00'dan 26 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'a kadar 4 günlük kısıtlamada Gaziantep genelinde 11 bin 695 şahsa ve 34 iş yerine yasağı ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulanmıştır" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA