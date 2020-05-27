4 günde 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
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4 günde 47 bin 831 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokak kısıtlaması süresince kurallara uymayan 47 bin kişiye idari veya adli işlem yapıldığını açıkladı.

4 günde 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
27.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:25

İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokak kısıtlaması süresince kurallara uymayan 47 bin kişiye idari veya adli işlem yapıldığını açıkladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı. İçişleri Bakanlığı 4 günlük kısıtlamada toplam 47 bin 831 kişiye ceza kesildiğini açıkladı.

Bakanlık 25 ilde köy, mahalle ve belde gibi toplam 66 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığını duyurdu. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus ise61 bin 559.63 ildeki, 395 yerleşim yerinde ise karantina sona erdi.

Açıklamada ayrıca, 'kontrollü sosyal hayat'ı öncelemek, bireysel korunma tedbirlerimizi, maske kullanımı-sosyal mesafeye riayet ve el hijyeni gibi bireysel önlemlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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