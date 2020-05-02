4 günde 40 bin haneye "400 bin maske"
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4 günde 40 bin haneye "400 bin maske"

4 günde 40 bin haneye '400 bin maske'
02.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:01

4 günde 40 bin haneye "400 bin maske" Ordu'nun Fatsa İlçe Belediyesi, kurduğu 60 kişilik ekiple 4 gün boyunca 40 bin aileye 400 bin adet maske dağıtımını sürdürüyor.

4 günde 40 bin haneye "400 bin maske"

ORDU - Ordu'nun Fatsa İlçe Belediyesi, kurduğu 60 kişilik ekiple 4 gün boyunca 40 bin aileye 400 bin adet maske dağıtımını sürdürüyor.

Çalışmaları bizzat yöneten Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, maskesiz ev kalmayıncaya kadar dağıtımların süreceğini belirterek, "Bu süreçte devletimizin yapmış olduğu çalışmalara ilçe belediyesi olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Fatsa Belediyesi, korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi için tüm imkanlarını seferber ediyor. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında semt pazarlarında, iş yerlerinde ve şehrin belirli noktalarında, sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşa virüsten korunmak için kurduğu stantlar dışında ilçedeki tüm mahallelerinde kapı kapı maske dağıtmaya devam ediyor.

Ekipler maske dağıtımı sırasında vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde mümkün olduğunca evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunurken, sokağa çıkma durumunda kalanlar için de hijyen, mesafe kuralları ve maske takmaları konusunda çeşitli uyarılarda bulunuyorlar.

"Maskesiz ev kalmayana kadar maske dağıtımına devam edeceğiz"

Maske üretimini ve dağıtımını aralıksız sürdüren Fatsa Belediyesi, kurduğu 60 kişilik ekip ile birlikte kapı kapı gezerek, maskeleri vatandaşlara ulaştıran ekipler sahaya çıkmadan ekiplerle toplantı yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar burada yaptığı açıklamada, "Dört günde 10'lu paketler halinde 40 bin aileye 400 bin maskenizi dağıtmak için sahalardayız. Ekibimiz özverili bir şekilde sabahtan hazırlığını yapmış sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sahaya çıkmış durumda. Fatsa Belediyesi olarak vatandaşlarımızın maske taleplerine cevap verme noktasında bulduğumuz çalışmalardan bir tanesiydi ve maske üretiminde kullanılan kumaşı temin ederek öncelikle hazırlıklarımızı tamamladık. Daha sonra Meslek Yüksekokulumuz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz makinelerinde kesimleri yapılan maskeleri, Sağlık Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen noktalarda ve kendi personelimizden oluşan ekiple dikimlerine başladık. Günlük 60 bin maske üretim kapasitesine ulaşan atölyemizde üretilen maskeleri vatandaşlarımıza en kolay nasıl ulaştırabiliriz diye düşündük ve Türkiye'de benzeri olmayan bir çalışma ile hane hane dağıtımına başladık. Bu süreçte devletimizin yapmış olduğu çalışmalara katkı sunmak çok kıymetli. İlk başta maske konusunda özellikle fırsatçılar ortaya çıkmaya başlamıştı. Maskenin karaborsa olduğu, tanesini 3 TL'ye 5 TL'ye satıldığı dönemler olmuştu. Maske satışının yasaklanması ile birlikte piyasada maske sıkıntısı yaşatılmaya çalışıldı. Ben ilimizde iyi bir noktaya gittiğimizi düşünüyorum. Bugün 250 bin TL'lik yatırım ile vatandaşlarımıza tahminen 1,5 milyon adetin üzerinde maske üretmiş ulaştırmış olacağız. Piyasada daha önce 2 TL'ye satıldığını düşünürsek vatandaşımıza 3 milyon TL'lik maskeleri ücretsiz olarak dağıtmış olacağız. Birçok şeyi devletimizden beklemek yerine bu süreçte devletimize destek olup devletin kurumu olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

4 günde 40 bin haneye '400 bin maske'

Kaynak: İHA

Manşet

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