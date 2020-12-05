Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
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Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi

05.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:01

Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi Asırlık çam ağacı, bu kez iş yerinin üstüne devrildi Manisa'nın Salihli ilçesinde bir haftada 3.

Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi

Asırlık çam ağacı, bu kez iş yerinin üstüne devrildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir haftada 3. kez çam ağacı devrildi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde Sevgi Yolu üzerinde bulunan ve köklerinden çürüdükleri değerlendirilen asırlık çam ağaçları birer birer devrilmeye devam ediyor. Çam ağaçlarından birisinin iş yerinin üzerine devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Salihli'nin Mithatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi(Sevgi Yolu) üzerinde 3 gün üst üste 3 tane asırlık çam ağacı devrildi. Son olarak dün sabaha karşı 04.00 sıralarında Sevgi Yolu girişinde bulunan 10 metre uzunluğundaki çam ağacı bir işyerinin tentesinin üzerine devrildi.

Ağacın devrilmesi ile iş yerine ait tente ve belediyeye ait saksılıklar zarar gördü. Ağacın devrilme anı ise iş yerine ait güvelik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ağacın devrilmesi ile birlikte yüzlerce sığırcık kuşunun kaçıştığı görüldü. Devrilen ağaç ise Salihli Belediyesi ekiplerince kesilerek kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

Öte yandan Sevgi Yolu üzerinde bulunan çam ağaçlarından biri 2 Aralık Çarşamba günü bir evin üzerinde, diğer ise 3 Aralık Perşembe günü boş bir arsanın içine devrilmişti.

Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEHZAT AKCAN

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