4 Günde 268 Kişi Etkisiz Hale Getirildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Zeytin Dalı operasyonunda 4 günde 268 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 44. Muhtarlar Buluşması'na Adıyaman, Amasya, Aydın, Burdur, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin, Nevşehir'den gelen muhtarlar katıldı. Toplantıda Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuşan Erdoğan, 4 günde 268 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Afrin operasyonuna verilen "Zeytin Dalı" adının nereden geldiğini açıklayan Erdoğan, "Gerçekten terörizmle mücadeleyi ve insan haklarını savunanlarla bu kavramları istismar ederek kendi projelerini hayata geçirmeye çalışanların ayrımını bu süreçte hep birlikte daha iyi yapacağız. Türkiye izlediği politika ile sadece kendi sınırlarını korumakla ve bin yıllık kardeşlerine gövdesini siper etmekle kalmıyor, aynı zamanda insanlığın onurunu da kurtarıyor. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerlerini yıkan, oluk oluk kan akıtan bu oyuna bizden başka 'dur' diyenin çıkmıyor olmasını üzüntü ile karşılıyoruz. Biz Zeytin Dalı Operasyonu ile bölgemiz üzerinde farklı emelleri olan güçlerin derenin taşı ile derenin kuşunu vurma oyununu bir kez daha bozmuş olduk. İnşallah Mümbiç'ten başlayarak sınırlarımız boyunca bu oyunu boza boza devam edecek, bölgemizi bu musibetten tamamen temizleyeceğiz. Sayın Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik Harekatı vardı, ne yazık ki Obama orada bizi aldattı. O harekat Mümbiç'i teröristlerden temizleme harekatıydı. Sözünde durmadı, kendisi ile defaatle görüşmemize rağmen onlar üzerine düşeni yapmadı. Bize söz verdiler, 'buradaki teröristleri Fırat'ın doğusuna süreceğiz, Mümbiç'i kendi sahiplerine bırakacağız' dediler. Çünkü Mümbiç yüzde 95'i ile Araplarındır, orada Kürt yoktur ama sözlerinde durmadılar. Hesap orada adeta yeniden bir terör devleti oluşturmanın hesabıydı. Adını 'Kürt Devleti' koyuyorlardı. Burada Kürt yok ki, burada yüzde 95 Arap var. Sen bu Arapları kovuyorsun, oraya terör örgütünün mensuplarını yığıyorsun. Aynısını Kobani'de yaptılar. Adı üstünde Ayn El-Arap. Onları oradan kovdunuz, oraya da teröristleri yığdınız. Bunları söyleyince rahatsız oluyor beyler. Biz doğruyu her yerde söyleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"4 GÜN İÇİNDE KARŞI TARAFTAN DA 268 KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Biz bu adımları atarken, kararlılıkla bu yolda yürümeye devam ederken her mücadelede de biliyoruz ki, bu mücadelelerin bir bedeli vardır. Bunu göreceğiz" diyen Erdoğan, 2015 yılı Temmuz ayından beri terörle mücadelede sınırlar içinde binin üzerinde şehit olduğunu belirtti. Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda da 22 şehit verdik. Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Ama şurada özellikle ÖSO ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 tane şehidimiz varsa, 4 gün içinde karşı taraftan da tespit ettiğimiz kadarıyla 268 kişi etkisiz hale getirildi. Kararlı bir şekilde bu devam edecek. Bunların kökünü kazıyacağız. ya çekip gidecekler, ya çekip gidecekler, bunun başka çaresi yok. Bizim derdimiz oranın toprakları değil, orada adaletin tesisidir" ifadelerini kullandı.

Çatışmanın olduğu, silahların konuştuğu, terörün sınır, ahlak ve ilke tanımadan saldırdığı yerde kayıpların kaçınılmaz hale geldiğini söyleyen Erdoğan, "Hamdolsun bizim askerimiz, polisimiz, korucularımız, ÖSO'daki kardeşlerimiz her şeyden önce şehadeti şereflerin en büyüğü olarak gördükleri için adeta ölümün üzerine üzerine gidiyorlar. Rabbimiz bize dünya hayatını ahiret hayatı için, cennet için feda eden şehitlerimizin diri olduklarını müjdeliyor. 'Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber' diyor Akif. İşte orada ölümü korkutursun, ölümden korkmazsın. Şuanda askerlerimizi, Mehmetçiklerimizi ben öyle görüyorum. Bu sabah askerlerimizle yapılan röportajlara baktığımızda 'Biz Afrin'e düğüne gidiyoruz' diyorlar. Elhamdülillah, buna inanmak herkesin karı değil, bizim Mehmetimizin yetişmesi böyle" diyerek şehitler için Fatiha istedi.

"YÜREKLERİMİZ TOPLU VURDUĞU MÜDDETÇE MİLLETİMİZİ SİNDİRECEK HİÇBİR GÜÇ YOK"

Türkiye'nin milli politikasına destek veren tüm vatandaşlara, siyasi partilere, STK'lara ve duaları ile askerlere destek olan tüm gönül erlerine şükranlarını sunduğunu belirten Erdoğan, cepheye gitmek istediklerini bağıran muhtarlara, "Askerimiz cephede savaşıyor ama Adıyaman'daki vatandaşlarımızdan, Amasya Suluova'daki muhtarlarımıza, ülkemizdeki Suriyelilerden, yaşadıkları çadırlardan seslerini duydukları tanklarımızın önüne gelip kurban kesen Yörüklerimize kadar tüm milletimiz onlarla birlikte olmak için işte burada olduğu gibi can atıyor. Dünyada bizden başka ucunda şehadetin olduğu bir mücadeleye böylesine gönüllü olarak, böylesine aşkla, böylesine sevda ile koşan, koşmak isteyen bir başka millet tanımadım, tanımıyorum. Yüreklerimiz toplu vurduğu müddetçe milletimizi sindirecek hiçbir güç yok" dedi.

Abdurrahim Karakoç'un "Vatan ve Biz" şiirini okuyan Erdoğan, "Soylu bir akına çıktığımız şu günlerde hep birlikte vatanımıza daha sıkı sahip çıkacağız. Askerimiz sınır boylarında ve sınır ötesinde, polisimiz ve jandarmamız yurdumuzun her köşesinde teröristle, hırsızla, uğursuzla olan mücadelesini en iyi şekilde yerine getiriyor, hepimizin de vazifesine sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu.

"Bizim vatanımız tarla değildir, şehit kanları ile yoğruldu" diyen Erdoğan, konuşmasının sonunda "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusunu yineledi. Erdoğan, "Bir F-16 deliğine kadar mağaranın, izlediniz değil mi televizyonlarda, bombayı bıraktı oraya. Türk askeri bu. Her türlü riski alarak eğildi, neredeyse toprağı pas geçecek şekilde gitti o deliğe onu bıraktı. Bunların inlerine inlerine gireceğiz. Bu vatanı böldürmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

(Derya Yetim/İHA)