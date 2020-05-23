4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında kent bomboş kaldı 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında kent bomboş kaldı Denizli'de de 4 gün boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentin meydan ve caddeler önceki kısıtlamalarda olduğu gibi yine bomboş kaldı.

4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında kent bomboş kaldı

DENİZLİ - Denizli'de de 4 gün boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentin meydan ve caddeler önceki kısıtlamalarda olduğu gibi yine bomboş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararının ilk gününde kent, görüntüsü ile adeta hayalet şehri andırdı. Arife günü ve bayram boyunca sürecek olan kısıtlamada polis tarafından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı başta olmak üzere ana arter ve caddelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Bu kısıtlamada önceki kısıtlama kararlarından farklı olarak bugün market, kasap ve kuruyemişçileri gibi iş yerleri 10.00 ile 17.00 arası açık olacak.

Herhangi bir olumsuzluğun şu ana kadar yaşanmadığı kentte polis kısıtlamanın birebir uygulanması için sürekli devriye halinde geziyor.

Kısıtlamadan dolayı bomboş kalan kent, İhlas Haber Ajansı kameramanları tarafından havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA