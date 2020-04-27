4 gün sonra banka ve PTT şubelerinde uzun kuyruklar oluştu
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4 gün sonra banka ve PTT şubelerinde uzun kuyruklar oluştu

Aydın'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, banka ve PTT şubelerinde uzun kuyruklar oluştu.

27.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:39
4 gün sonra banka ve PTT şubelerinde uzun kuyruklar oluştu

Aydın'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, banka ve PTT şubelerinde uzun kuyruklar oluştu. Sabah saatlerinden itibaren uzun kuyrukların oluştuğu banka ve PTT şubeleri önünde polis ekipleri sosyal mesafe uyarısı için anonslar yaptı.

Türkiye'de büyükşehirler ve Zonguldak ilinde 23 Nisan Perşembe gününden 27 Nisan pazartesi gününe kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile şehir merkezinde ciddi bir yoğunluk oluştu. Polis ekiplerince banka ve PTT şubeleri önündeki yoğunluğun sosyal mesafeye uyması için bariyerler yerleştirilirken bariyerlerin dışına kadar uzanan kuyruğun sosyal mesafeye uyması için sürekli anonslar yapıldı.

Korona virüs Türkiye'ye geldiği andan itibaren, hastalığın yayılmaması için alınması gereken önlemlerin başında, sosyal mesafe geldiği belirtilirken bankaların önünde oluşan onlarca metre sıra kuyruğunda sosyal mesafe kuralının bir çok kişi tarafından ihlal edildiği görüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA

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