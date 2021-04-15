4.Gün sahur menüsü! 16 Nisan Cuma 2021 Ramazan sahur menüsü
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4.Gün sahur menüsü! 16 Nisan Cuma 2021 Ramazan sahur menüsü

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4.Gün sahur menüsü! 16 Nisan Cuma 2021 Ramazan sahur menüsü

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının beşinci sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını için haberimize göz atın!

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının ikinci sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle lif bakımından yüksek ve tok tutan yiyecekler yemeli, hamur işi ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

4.GÜN SAHUR MENÜSÜ!

- Tavada Yumurtalı Tost

- 1 bardak yeşil çay

- domates, salatalık

- 1 tane incir, 2 tane ceviz

- bol su

TAVADA YUMURTALI TOST

4.Gün sahur menüsü! 16 Nisan Cuma 2021 Ramazan sahur menüsü

Tavada Yumurtalı Tost için gerekli malzemeler;

Porsiyon: 3 kişilik

- 3 dilim tam buğday ekmek

- 3 yumurta

- 1 tane kırmızı biber

- Hindi füme

- Herhangi eriyen bir peynir (tarifte cheddar kullanıldı)

- kuru domates (isteğe bağlı)

- tuz, karabiber, kekik

Tavada Yumurtalı Tost yapım aşamaları aşağıdaki gibidir.

4.Gün sahur menüsü! 16 Nisan Cuma 2021 Ramazan sahur menüsü

Not: En son aşamada ekmeği kapadıktan sonra kalan yumurtayı da üstüne döküp arkalı önlü pişirin.

Afiyet olsun!

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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