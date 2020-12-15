4 gün önce yağmur duası yaptılar, bugün rahmete kavuştular
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4 gün önce yağmur duası yaptılar, bugün rahmete kavuştular

15.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:13
4 gün önce yağmur duası yaptılar, bugün rahmete kavuştular

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağmur duasından 4 gün sonra yağmur yağmaya başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağmur duasından 4 gün sonra yağmur yağmaya başladı. Dün gece başlayan yağmur ilçede fasılalarla devam ediyor.

Dünyada son yılların en kurak dönemini yaşıyor. Türkiye genelinde uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar kurak geçiyor. Barajlardaki su seviyeleri iyice düşerken, mevsimler de artık normal değil. Aralık ayında bir çok bölgede kar yağışı olurken, bu yıl vatandaşlar yağmura bile hasret kaldı. Geçen cuma günü diyanet işleri başkanlığının talimatıyla yağmur duası yapılmıştı. Yağmur duasının ardından bazı illerde yağmur yağdı. Zaman zaman şiddetli yağmur sebebiyle sel baskınları da yaşandı. İnegöl'de ise 4 gün aradan sonra yağmur kendisini gösterdi. Dün gece başlayan yağmur fasılalarla devam ediyor. Vatandaşlar ise hafif şiddetli şekilde yağan yağmurun tadını çıkardı. Kimileri şemsiyelerini açarak sokaklarda gezerken, kimileri ise normal bir gün gibi yağmurun altında yürüyerek işlerini görmeye çalıştı. - BURSA

4 gün önce yağmur duası yaptılar, bugün rahmete kavuştular
4 gün önce yağmur duası yaptılar, bugün rahmete kavuştular
4 gün önce yağmur duası yaptılar, bugün rahmete kavuştular
4 gün önce yağmur duası yaptılar, bugün rahmete kavuştular
4 gün önce yağmur duası yaptılar, bugün rahmete kavuştular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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