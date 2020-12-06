4 gün önce kaybolan özel gereksinimli birey ailesi tarafından bulundu
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4 gün önce kaybolan özel gereksinimli birey ailesi tarafından bulundu

06.12.2020 22:53 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:57
4 gün önce kaybolan özel gereksinimli birey ailesi tarafından bulundu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan özel gereksinimli birey ailesi tarafından bulundu.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan özel gereksinimli birey ailesi tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Geyve ilçesinde ikamet eden 25 yaşlarındaki Ziya Rehava, yaklaşık 4 gün önce evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. Olay ile ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağlı 16 kişi görevlendirilirken, STK kuruluşlarından yaklaşık 40 kişilik ekip de destek verdi. Engelli bireyin daha önceki zamanlarda da kaybolduğu ve Geyve ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi ile Bilecik'e bağlı Kızılöz köyü sınırına yakın ormanlık alanda ailesi tarafından bulundu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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