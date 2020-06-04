4 gün önce kaybolan genç ölü bulundu
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4 gün önce kaybolan genç ölü bulundu

Mersin'de 4 gün önce kaybolduktan sonra, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir uçurumda av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

4 gün önce kaybolan genç ölü bulundu
04.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:21

Mersin'de 4 gün önce kaybolduktan sonra, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir uçurumda av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Alanya ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kuşyuvası yolundan dün akşam saatlerinde geçenler uçurumda bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Bunun üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler, av tüfeği ile vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Ekipler yaptıkları incelemelerde cesedin, Mersin'in Anamur ilçesinde geçen pazar günü ortadan kaybolan toptancı halinde çalışan Mehmet Ünlü'ye (31) ait olduğunu tespit etti. Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası Ünlü'nün cenazesi birkaç yakını tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Anamur'a götürüldü. Cinayet ihtimalini değerlendiren jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturması sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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