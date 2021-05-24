4 gün önce açılan iş yerini soydular
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4 gün önce açılan iş yerini soydular

4 gün önce açılan iş yerini soydular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta yeni açılan bir iş yeri kimliği belirsiz kişilerce soyuldu.

Kahramanmaraş'ta yeni açılan bir iş yeri kimliği belirsiz kişilerce soyuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Cam balkon işi yapmak için yeni iş yeri açan Mehmet İmirze, sabah dükkanına geldiğinde kapının açık olduğunu gördü. İş yerine giren İmirze, çeşitli malzemelerinin çalındığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

İş yerini 4 gün önce açtığını söyleyen Mehmet İmirze, "Kaynak makinası, 2 darbeli matkap, 1 şarjlı matkap, 1 spirali çalmışlar. Bu malzemelerin zam gelmeden önceki fiyatı 11 bin liraydı. Yetkililerin yardımcı olmasını ve malzemelerin bulunmasını istiyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

4 gün önce açılan iş yerini soydular
4 gün önce açılan iş yerini soydular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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