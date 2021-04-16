4.Gün iftar menüsü! 16 Nisan Cuma 2021 Ramazan iftar menüsü

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının dördüncü iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor o

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının dördüncü iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

4.GÜN İFTAR MENÜSÜ!

- Domates Çorbası

- 4 Peynirli Kekikli Tavuk ile Zerdeçallı Makarna

- Roka Salatası

- Çilekli- Muzlu Yoğurt Tatlısı

DOMATES ÇORBASI

Domates Çorbası için gerekli malzemeler

- 1,5 litre sıcak su

-1 tatlı kaşığı domates salçası (tercihinize göre domates biber karışık da kullanabilirsiniz)

- 4 veya 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

- 1 kilo (yaklaşık 9-10 adet) orta boy domates

- 2 diş taze sarımsak

- 1 demet fesleğen

- 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

- 2 çay kaşığı tuz

Domates Çorbası yapılışı;

-Öncelikle domatesleri hazırlayın. Domateslerin tümünü önceden ısıtılmış 190 derecelik

fırında 10-15 dakika pişirin. Kabukları yumuşayacaktır. Daha sonra fırınladığınız domateslerin kabuklarını soyun.

-Çorbayı pişireceğimiz derin bir tencerenin içerisine zeytinyağını ve sarımsakları alın.. Sarımsakları 1-2 dakika soteleyin ve daha sonra domatesleri ekleyin. Domatesleri bütün olarak atın.

-Domatesleri de sarımsakla bir kere çevirdikten sonra suyunu da ekleyin. Daha sonra bir blender yardımıyla domatesleri iyice püre haline getirin. Salçasını da ekleyip bir kere karıştırıp kapağını kapatarak pişirmeye bırakın. Kaynamaya başladığı zaman da altını kısın.

-Piştikten sonra fesleğen, tuz ve karabiberi de ekleyin ve 5 dakika daha piştikten sonra altını kapatın.

-Çorbanın üzerine hem sunum hem de lezzet için ev yapımı pesto sos yapın. Bir mutfak robotunun içerisine birkaç yaprak fesleğen, zeytinyağı ve sarımsakları alalım ve sos kıvamına gelince çorbanın üzerinde servis edin.

Afiyet olsun!

4 PEYNİRLİ KEKİKLİ TAVUK İLE ZERDEÇALLI MAKARNA

Özellikle peynir severler için harika bir tavuk sosu oluyor. İftarlarınızda hızlıca hazırlayabileceğiniz lezzetli bir yemek.

4 Peynirli Kekikli Tavuk ile Zerdeçallı Makarna için gerekli malzemeler

- 600 gram tavuk

- 4 çeşit peynir (çeçil, beyaz, mozarella, kaşar . Siz isterseniz sadece kaşar da koyabilirsiniz)

- kekik

- süt kreması

- tuz & karabiber

- zeytinyağı

4 Peynirli Kekikli Tavuk ile Zerdeçallı Makarna yapılışı;

- Öncelikler tavukları zeytinyağı, kekik, karabiber ve tuz ile marine edin.

- Sonrasında en az 1 saat buzdolabında beklesin.

- Ardından tavukları tavada pişirin.

- Kremayı ve peynirleri ekleyip hafiften biraz daha pişirin.

- Ve hazır.

Makarna için;

- Tam buğday makarnayı haşlayın ve süzün.

- Ardından biraz tereyağı ve zerdeçal ekleyin.

- Ve hazır.

Afiyet olsun!

ROKA SALATASI

ÇİLEKLİ- MUZLU YOĞURT TATLISI

Çilekli- Muzlu Yoğurt Tatlısı için gerekli malzemeler

- Muz

- Çilek

- Yoğurt

- Kurabiye parçaları