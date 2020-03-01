4 gün çalışma modeliyle yılda 292 bin 800 lira cepte kalacak

01.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:30

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, yaptıkları hesaplamalara göre vakıf personeli için şubat ayında devreye aldıkları 4 gün çalışma modeliyle yılda 292 bin 800 lira tasarruf edeceklerini belirterek, "Bu tasarruf 292 yeni mikro girişimci anlamına gelmektedir. Söz konusu sistemin tüm kurum ve kuruluşlara örnek olmasını dilerim." dedi.

AA muhabirinin sorularını cevaplayan Akgül, vakıf olarak personelin mutluluğunu sağlamak ve verimliliğini artırmak, "Mutlu İnsan, Mutlu Türkiye" prensibini çalışma hayatına yerleştirmek amacıyla, 1 Şubat 2020 itibarıyla haftada 4 gün çalışma modelini uygulamaya aldıklarını söyledi.

Akgül, bilimin haftada 4 gün çalışılmasını önerdiğini aktararak, "İş psikolojisinde dünyadaki en iyi uzmanlardan olan Anders Ericsson, yaptığı pek çok deneyden aldığı sonuca göre, insanların bir gün içerisinde en fazla 4-5 saatlik bir çalışma ile üretken bir iş yapabileceğini belirtiyor. Bu zamanın sonunda çalışanların performanslarının en yüksek noktaya eriştiğini, bu süre aşıldığında normal bir insanın artık yaptığı işten ızdırap duyduğunu ifade ediyor. Ericsson'a göre bir insan bir işe en fazla 5 saat odaklanabilir. Bu saatten sonra insanın yaptığı iş üzerinde zaman harcaması hem işveren hem de kendi için hiçbir manası olmayan bir uğraş." dedi.

Haftada 5 gün çalışma temposunun sadece çalışanlara değil işverenlere de zarar verdiğini vurgulayan Akgül, bu bağlamda 4 iş günü çalışmanın personele ve kuruma sağlayacağı katkı için gerekli hesaplamaları yaptıklarını ve bu sisteme geçtiklerini anlattı.

Verimde kayıp yok, personel mutlu

Akgül, öncelikle personelin 4 iş günü çalışma modeli hakkında düşüncülerini öğrenebilmek adına bir anket düzenlediklerinden bahsederek, şunları kaydetti:

"Anket sonucuna göre yüzde 97'lik oranla 4 iş günü çalışma düzeninden memnun kalındığı görülmüştür. Personelimiz '4 iş günü çalışması nedeniyle herhangi bir aksaklığa rastladınız mı?' sorusuna yüzde 98'lik 'Hayır' cevabı vererek işlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını belirtmişlerdir. '5 gün çalışma sistemine göre, 4 günlük çalışma sisteminin size göre avantajları nelerdir?' sorusuna personel genel olarak, 'Ailelere ve kendilerine daha fazla zaman ayırabildikleri için mutlu olduklarını ve motivasyonlarının çok yükseldiğini' cevabını verdi. '5 gün çalışma sistemine göre, 4 günlük çalışma sisteminin size göre dezavantajları nelerdir?' soruya personel genel olarak, 'Dezavantajı yoktur' yanıtını verdi."

Sonuçların ve getirilerin daha iyi görülebilmesi adına mart ayı başında bir anket daha uygulayacaklarını ifade eden Akgül, personelin haftada 5 gün yerine 4 gün yol ücreti verecek olmalarından dolayı ayrıca tasarruf edeceklerine dikkati çekti.

Akgül, 4 gün çalışma modeliyle hem daha mutlu personelle verimliliğin artacağını hem de maliyetlerin azalacağını vurguladı.

Sağlanan tasarrufla 292 yeni mikro girişimci sisteme girebilecek

Prof. Dr. Akgül, harcırah, konaklama, yakıt ve ofis giderleri için öngörülen tasarruf tutarlarının hesaplanması hakkında bilgiler verdi.

Cuma günlerinin tatil edilmesi ile şube araçlarının kat ettiği mesafenin 2 bin kilometre azaldığını aktaran Akgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kilometre başına 0,45 lira yakıt tüketildiği dikkate alındığında haftalık 900 lira, aylık 3 bin 600 lira, yıllık 43 bin 200 lira tasarruf etmiş olacağız. Cuma günlerinin tatil edilmesiyle 10 bölge müdürümüz için verdiğimiz günlük 130 liralık harcırahtan yıllık 62 bin 400 lira, günlük 150 liralık konaklama tutarından ise 72 bin lira tasarruf edilecektir. Öte yandan Aralık 2019'da 96 bin lira olan elektrik ve su gibi ofis giderlerimizde, yeni sisteme geçişle birlikte yüzde 10'luk bir azalış öngörmekteyiz. Bu da aylık 9 bin 600 lira, yıllık 115 bin 200 lira daha az ofis gideri olacağı anlamına gelmektedir.

Böylece 4 gün çalışma sistemi ile hem personelimiz mutlu olacak, hem de biz yıllık 292 bin 800 lira tasarruf edeceğiz. Bu tasarruf, 292 yeni mikro girişimcinin sisteme dahil olabileceği anlamına geliyor. Söz konusu sistemin tüm kurum ve kuruluşlara örnek olmasını dilerim."

Kaynak: AA