'4 Gün 4 Gece İndirimi' başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

'4 Gün 4 Gece İndirimi' başladı

16.03.2021 09:30 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:35
'4 Gün 4 Gece İndirimi' başladı

TÜRKİYE'nin yerli ve milli yatırımlarıyla kurulan PttAVM.com, '4 Gün 4 Gece İndirim' kampanyasıyla 16-17-18-19 Mart tarihlerinde tüm ihtiyaçlara uygun ürünlerde benzersiz fırsatları vatandaşlarla buluşturuyor.

TÜRKİYE'nin yerli ve milli yatırımlarıyla kurulan PttAVM.com, '4 Gün 4 Gece İndirim' kampanyasıyla 16-17-18-19 Mart tarihlerinde tüm ihtiyaçlara uygun ürünlerde benzersiz fırsatları vatandaşlarla buluşturuyor.

Türkiye'nin milli e-ticaret platformu PttAVM.com, '4 Gün 4 Gece İndirimi' ile vatandaşlara onlarca üründe indirimli fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sunuyor. 16-17-18-19 Mart tarihleri arasında sürecek kampanyada, vatandaşlara indirimli ürün alma fırsatı tanınıyor ve ihtiyaçlar ekonomik fiyatlarla karşılanıyor. En trend cep telefonlarından oyun tutkularının vazgeçilmezi oyun konsollarına, iz bırakacak parfümlerden kol saatlerine, beyaz eşyalardan altın takılara, kahve makinelerinden montlara, kulaklıklardan bilgisayarlara, araç bakım ürünlerinden oyun konsollarına kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden binlerce üründe inanılmaz indirimler www.pttavm.com'da vatandaşları bekliyor.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Caner Erkin Hakan Kutlu Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: '4 Gün 4 Gece İndirimi' başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 09:35:43. #1.15#
title