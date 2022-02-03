4 göçmenin daha cansız bedeni bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

4 göçmenin daha cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı, Halil Dağ - Yerel
 - Güncelleme:

4 göçmenin daha cansız bedeni bulundu Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

4 göçmenin daha cansız bedeni bulundu

EDİRNE - Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Edirne Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

4 göçmenin daha cansız bedeni bulundu

4 göçmenin daha cansız bedeni bulundu

4 göçmenin daha cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Yerel

Edirne Valiliği, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title