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4 göçmenin daha cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

EDİRNE (İHA) - Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Edirne Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Edirne Valiliği, Edirne, 3. Sayfa, Haber

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