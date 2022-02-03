4 göçmenin daha cansız bedeni bulundu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.
EDİRNE (İHA) - Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.
Edirne Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi. - EDİRNE
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa