4 gencin yaralandığı feci kaza kamerada
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4 gencin yaralandığı feci kaza kamerada

4 gencin yaralandığı feci kaza kamerada Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 4 gencin içinde bulunduğu otomobilin kaldırıma çarparak, taklalar attığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

20.06.2020 12:58 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:02

4 gencin yaralandığı feci kaza kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 4 gencin içinde bulunduğu otomobilin kaldırıma çarparak, taklalar attığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cuma gecesi saat 23.12 sıralarında Camiatik Mahallesi D-110 karayolu üzeri Deveci yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden Malkara istikametine seyreden Necla Atasoy yönetimindeki 59 LS 625 plakalı otomobil, yan yola girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak, taklalar attı.

Kazada sürücü Atasoy ve araçta bulunan Simge Kaya (20), Esra Sezer ve Tunahan Turhan yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Necla Atasoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

4 gencin yaralandığı feci kaza kamerada

Kaynak: İHA

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