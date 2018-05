Çocukların Kıyasıya Yarıştığı 4. Geleneksel Halk Oyunları Festivalinde Ödüller Sahiplerini Buldu

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen ve çocukların kıyasıya yarıştığı 4. Geleneksel Halk Oyunları Festivali sonuçları Dudullu Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalar ile belirlendi. Öğrencilerin hünerlerini sergilediği yarışmada dereceye girenlere Başkan Hasan Can tarafından ödülleri takdim edildi.

Halk oyunları, gelecek kuşaklara aktarılması gereken önemli kültür zenginliklerimizdendir. Halk oyunlarının türleri, figürleri, ritmik yapısı ve oynama biçimiyle kültürümüz yansıtılır. Özellikle ilkokul çağındaki çocukların millî kültürümüzü tanımalarını, müzikal-dans ve sanat yönünden gelişimlerini halk oyunlarıyla sağlayabiliriz. Bu bağlamda Ümraniye Belediyesi de 4. Geleneksel Halk Oyunları Festivali sayesinde çocukların sosyal hayata karışmalarını ve kendilerine güven duymalarını sağlıyor. Dudullu Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen ödül törenine Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın yanı sıra; Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Vekili Nurettin Yekeler, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Seyfettin Özver, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, muhtarlar, STK temsilcileri, belediye birim müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Program Ümraniye Belediyesi Mehteran Takımı gösterisinin ardından Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin kaşık gösterisiyle devam etti.

Yarışmaya katılan tüm çocukları kutlayarak konuşmasına başlayan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Ümraniye Belediyesi olarak, çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi. 4 kategoride 23 takımın yarıştığını belirten Başkan Hasan Can, "İnanıyorum ki, her takım birbirinden güzel oynadı. Çünkü sizler oynadığınız oyunları yaşayarak oynuyorsunuz. Bu yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı canı gönülden kutluyorum. Bu yarışmaya katılmanız dahi sizin bir başarınızdır. Çocuklarını bu tür yarışmaya yönlendiren velilerimizi de tebrik ediyorum. Çocuklarımızın bu kültürel değerlerimizi devam ettirmesi gerekir. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını bitirdi.

Protokol konuşmalarının ardından Başkan Hasan Can ve tüm protokol tarafından dereceye girenlere madalyaları ve kupaları takdim edild