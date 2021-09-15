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4. Fashion Prime ve Fashion Tech fuarları İzmir'de kapılarını açtı

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Ekonomi
4. Fashion Prime ve Fashion Tech fuarları İzmir'de kapılarını açtı

Hazır giyim sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getiren kumaş, konfeksiyon yan sanayi, hazır giyim, konfeksiyon makineleri ve baskı teknolojilerinin sergilendiği 4. Fashion Prime ile bu yıl ilki düzenlenen Fashion Tech fuarları açıldı.

Hazır giyim sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getiren kumaş, konfeksiyon yan sanayi, hazır giyim, konfeksiyon makineleri ve baskı teknolojilerinin sergilendiği 4. Fashion Prime ile bu yıl ilki düzenlenen Fashion Tech fuarları açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Fuar Merkezi'nde düzenlenen programda, Türkiye'nin en büyük fuar merkezinin kapılarını yeniden açtığını söyledi.

Fuarın tüm lokomotif sektörlere can verdiğini ifade eden Soyer, "Fuar İzmir'de 278 katılımcı firma ve ziyaretçilerimizle bir aradayız. Türkiye'nin öncü sektörlerinden tekstilin kalbi 3 gün boyunca Fuar İzmir'de atacak. Amacımız İzmir ve Ege Bölgesi'ni kumaş ve konfeksiyon yan sanayisinin en önemli cazibe merkezi haline getirmek. Hazır giyim üreticileriyle kumaş ve konfeksiyon yan sanayicilerini buluşturarak üretime ve ihracatımıza destek veriyoruz." dedi.

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da 2 fuarın açılışında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Fashion Prime, pandemi öncesinde büyüyen ve kendi alanında Avrupa'nın sayılı etkinlikleri arasına girmeye aday olan, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen, kentimizin fuarlarından birisidir. Fashion Tech fuarımız da inanıyorum ki sektörün ihtiyacını karşılayacak ve sahip olduğu potansiyelle çok kısa sürede uluslararası seviyeye ulaşacak bir etkinlik olacaktır. İzmir Ticaret Odası olarak kentimizde fuarlar düzenleyerek sektör temsilcileriyle el ele birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından makine ve teknoloji ödülleri sahiplerine verildi, ardından fuarın açılışı yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD), Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İş Adamları Derneği (MTK), Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD) ve İZFAŞ tarafından açılan Fashion Prime ve Fashion Tech fuarları 3 gün sürecek.

Fuara, yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.

AA / Mustafa Güngör - Ekonomi Haberleri
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Haber: 4. Fashion Prime ve Fashion Tech fuarları İzmir'de kapılarını açtı - Haberler Ekonomi
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