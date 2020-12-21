4 farklı suçtan aranan şahıs, sahte kimlikle yakalandı
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4 farklı suçtan aranan şahıs, sahte kimlikle yakalandı

21.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:27
4 farklı suçtan aranan şahıs, sahte kimlikle yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 4 farklı suçtan aranan bir şahıs, şüpheli hareketlerde bulununca yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 4 farklı suçtan aranan bir şahıs, şüpheli hareketlerde bulununca yakalandı. Şahsın 4 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Olay Düzce Kültür Mahallesi'nde bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hakkında 4 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, benzin istasyonuna gelerek alışveriş yapmak istedi. Bu esnada polis ekipleri de istasyona gelerek benzin almaya başladı. Şahsın hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri şahsa sorgu yaptı. Sahte kimlik veren şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada yapılan sorgulama sonrasında şahsın adının F.B. olduğu ve 4 ayrı suçtan arandığı, kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.

Yapılan sorgulamanın ardından F.B. Çilimli Cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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