4 farklı kategoride 750 sporcu hamle yapacak

12.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:00

Binlerce akıllı hamlenin yapılacağı organizasyonda dereceye giren okul takımları, Gaziantep'i ulusal satranç organizasyonlarında temsil etme hakkı elde edecek.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği'nin iş birliğiyle organize edilen 2019-2020 eğitim-öğretim yılı okul sporları satranç il birinciliği müsabakaları, Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde 4 gün boyunca il genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerden 750'nin üzerinde lisanslı sporcunun katılımıyla düzenlenecek. Akıllı hamlelerin birbirini takip edeceği büyük satranç buluşmasında kategorilerinde 1.'inci olan okul takımları, Gaziantep'i satrançta temsil etme vizesini cebine koyacak.

Organizasyonun 1. turu öncesinde gerçekleştirilen açılış seremonisinde; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek ve Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek, turnuvanın açılış hamlesini gerçekleştirdi.

Okul Sporları satranç müsabakaları öncesinde Türkiye Satranç Federasyonu Kadınlar Satranç İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hafta boyunca devam eden büyük satranç buluşmasına katılan sporcu öğrencilerle yakından ilgilendi.

GENÇLERİMİZİN SATRANÇ BRANŞINA OLAN İLGİSİ ARTIYOR

Şehitkamil Belediye Başkan Rıdvan Fadıloğlu, organizasyonun açılış seremonisi esnasında yaptığı konuşmada yıl içerisinde Türkiye Satranç Federasyonu ile iş birliği içerisinde birçok seçkin satranç turnuvası ve satranç liglerini düzenlediklerini söyledi. Gençlerin satranca olan ilgilerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Spor organizasyonlarının düzenlenmesinde kurumlar arası iş birliğine büyük önem veriyoruz.Alanında uzman kurumlarımızla düzenlediğimiz organizasyonlar, on binlerce sporcumuza ev sahipliği yapıyor. İhtisaslaştığımız branşların federasyonlarıyla büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Tüm federasyonlarımıza, sürece olan katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum.Okul Sporları Satranç İl Birinciliği müsabakalarına katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Sporcularımızın müsabakalardaki yerlerini almalarına büyük destek veren değerli sporcu velilerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize, antrenörlerimize ve okullarımızın idarecilerine yürekten teşekkür ediyorum."

SPOR ŞEHRİ GAZİANTEP'E YAKIŞIR BİR ORGANİZASYON

Okul Sporları Satranç İl Birinciliği müsabakaları açılış seremonisinde katılımcı sporcular ve sporcu velilerine seslenen Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, satranç müsabakalarının spor şehri olan Gaziantep'e çok yakıştığını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Tepe, "Şehitkamil Belediyemizin büyük destekleriyle düzenlenen Okul Sporları Satranç İl Birinciliği müsabakaları organizasyon yapısı ve katılımcı sporcu sayısıyla spor şehri olan Gaziantep'e çok yakışmış. Organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum. Katılımcı tüm okullarımıza, müsabakalar süresi boyunca başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler