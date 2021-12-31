4 farklı isim kullanan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

4 farklı isim kullanan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi

4 farklı isim kullanan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Asayiş sorgusunda yapılan parmak izi sorgulamasında 4 farklı isimde kaydı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UŞAK (İHA) - Asayiş sorgusunda yapılan parmak izi sorgulamasında 4 farklı isimde kaydı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta Eşme ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir kadın durdurdu. Şüpheli kadın, kimliğinin yanında olmadığını ifade etmesi ve çelişkili beyanlar kullanmasının ardından parmak izi sorgusu için İlçe Emniyet Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan parmak izi sorgusunda şüpheli parmak izine 4 farklı isim çıktı. Şüpheli şahsın oğlunun teşhis etmesi sonucunda Y.B. olduğu belirlenen şahsın, çeşitli hırsızlık suçlarından 13 yıl 3 ay kesinleşmiş suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs, yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - UŞAK

Otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü

Otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title